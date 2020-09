Córdoba „in Verhandlungen mit anderen Vereinen“

Jhon Córdobas Zukunft liegt wohl nicht beim 1. FC Köln. In der gerade laufenden DFB-Pokal-Partie gegen Altglienicke sitzt der 27-jährige Kolumbianer auf eigenen Wunsch hin auf der Tribüne.

„Bei Jhon ist es so, dass er auf uns zugekommen ist und darum gebeten hat, dass er nicht von Beginn an spielt, weil er in Verhandlungen mit anderen Vereinen ist“, begründete FC-Trainer Markus Gisdol vor dem Spiel bei ‚Sky‘. Interesse an dem wuchtigen Rechtsfuß wird unter anderem Hertha BSC sowie mehreren Klubs aus England nachgesagt.