Luis Alberto kündigt Lazio-Abschied an

Luis Alberto will Lazio Rom im Sommer nach acht gemeinsamen Jahren den Rücken kehren. „Ich werde Lazio am Ende der Saison verlassen. Es ist vorbei. Ich habe schon darum gebeten, dass wir den Vertrag beenden und uns trennen“, so der spanische Mittelfeldspieler nach dem 4:1 gegen US Salernitana am ‚DAZN‘-Mikrofon.

Eigentlich hat Alberto noch einen Vertrag bis 2027, doch der 31-Jährige bekräftigte: „Ich will von Lazio keinen Euro mehr. Es ist Zeit für mich zu gehen.“ Welches Karriereziel der Achter vor Augen hat, verriet er derweil nicht. 302 Pflichtspiele bestritt Alberto bislang für die Römer, davon 39 in der laufenden Saison (elf Scorerpunkte).