Geldregen: Wolfsburg-Duo vor dem Abflug

Maxence Lacroix (24) bekommt doch noch seinen Willen. Der VfL Wolfsburg hat sich mit Crystal Palace auf einen Transfer des französischen Innenverteidigers verständigt, berichtet der ‚kicker‘. Demzufolge wird der Bundesligist ein Jahr vor Vertragsende immerhin mit 18 Millionen Euro plus drei Millionen an möglichen Zuschlägen entschädigt.

Damit erwirtschaftet der VfL ein sattes Transferplus: 2020 wurde der frühere U-Nationalspieler für fünf Millionen Euro aus seiner Heimat vom FC Sochaux losgeeist. In der Autostadt reifte Lacroix zum Stammspieler und sammelte 111 Bundesliga-Einsätze, machte aber auch immer wieder durch Platzverweise auf sich aufmerksam.

Derweil steht auch Nebenmann Moritz Jenz (25) unmittelbar vor dem Abflug. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist der gebürtige Berliner bereits beim Trainingsgelände des FSV Mainz 05 eingetroffen, mit dem Ziel, die medizinischen Untersuchungen erfolgreich hinter sich zu bringen.

Läuft alles nach Plan, unterschreibt Jenz danach einen Leihvertrag über eine Saison bei den Rheinhessen. Für den Anschluss besitzt der Ligarivale eine Kaufoption, über deren Höhe bislang nichts berichtet wurde.

Dickes Fragezeichen fürs Abwehrzentrum

Somit brechen zwei potenzielle Startelfkandidaten ihre Zelte in Wolfsburg kurz vor Ende des Transferfensters ab. Einer, der in die Fußstapfen des abtrünnigen Innenverteidiger-Duos treten soll, ist Ismaël Doukouré (21) von Racing Straßburg. Während zuletzt von einer Einigung zwischen den Vereinen berichtet wurde, geht der ‚kicker‘ in dieser Personalie einen Schritt zurück.

Dem Fachmagazin zufolge ist aktuell aus Frankreich zu vernehmen, dass der Ligue 1-Vertreter eine höhere Ablösesumme aufruft als die bereits vereinbarten zehn Millionen Euro. Lassen sich die Wölfe darauf ein? Eine weitere lose Spur führt zu Union Berlin: Danilho Doekhi (26) soll ein Thema beim VfL sein.