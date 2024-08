Union: Doekhi zur Bundesliga-Konkurrenz?

Danilho Doekhi könnte Union Berlin in den letzten Tagen des Transferfensters noch verlassen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigt der VfL Wolfsburg Interesse am 26-Jährigen. In der Autostadt schaut man sich aktuell nach einem neuen Innenverteidiger um, da Maxence Lacroix (24) den Klub noch verlassen könnte. Über einen Transfer von Wunschverteidiger Ismaël Doukouré (21) von Racing Straßburg ist man sich eigentlich bereits einig, die Klubbesitzer der Franzosen haben dem Wechsel aber noch nicht die Freigabe erteilt, weshalb sich die Wölfe nach Alternativen umschauen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der niederländische ‚Telegraaf‘ berichtet darüber hinaus, dass die PSV Eindhoven Doekhi ins Visier genommen hat. Earnest Stewart, Technischer Direktor bei den Niederländern, soll beim jüngsten Bundesliga-Spiel der Berliner gegen Mainz 05 (1:1) anwesend gewesen sein, um den Union-Verteidiger unter die Lupe zu nehmen. Bei der PSV gelte Doekhi als Plan B hinter Wunschspieler Ko Itakura (27) von Borussia Mönchengladbach.