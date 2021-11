Hertha: Darida verletzt

Vladimir Darida (31) wird Hertha BSC vorerst nicht zur Verfügung stehen. Wie der Hauptstadt-Klub mitteilt, hat sich der zentrale Mittelfeldspieler in der Partie gegen Bayer Leverkusen (1:1) am Sonntag eine Verletzung am Oberschenkelknochen zugezogen.

In den kommenden Trainingseinheiten werde Darida sicher fehlen. Ein Einsatz im Stadtderby gegen Union Berlin am 20. November (18:30 Uhr) sei zudem unwahrscheinlich.