Leipzig hat Sturm-Talent Kolo Muani im Visier

RB Leipzig hat einmal mehr ein Talent in Frankreich ausfindig gemacht. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato zeigt der Bundesligist Interesse an Randal Kolo Muani. Der 22-jährige Mittelstürmer spielt nach seiner einjährigen Leihe zu Drittligist US Boulogne seit dieser Saison wieder für Ligue 1-Klub FC Nantes.

Neben Leipzig ist unter anderem auch der FC Brügge an Kolo Muani dran. Die Belgier haben bereits Kontakt zu dessen Umfeld aufgenommen, mit dem fast fixen Transfer von Bas Dost (31, Eintracht Frankfurt) aber schon Verstärkung für das Angriffszentrum an der Angel.

Nantes kämpft um Verbleib

Der FC Nantes bemüht sich derweil um eine Verlängerung des bis 2022 gültigen Vertrags, ein Angebot liegt dem Angreifer schon vor. Die Gespräche stocken aktuell allerdings, bei finanziellen Fragen liegt man noch auseinander.

Beim Tabellen-15. ist Kolo Muani in der Regel im Sturmzentrum gesetzt. In der laufenden Saison kommt der 1,87 Meter große Rechtsfuß auf zwei Tore und zwei Assists. Für die französische U21-Nationalmannschaft lief Kolo Muani in diesem Herbst viermal auf und erzielte dabei einen Treffer.