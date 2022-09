Barrios macht Schluss

Lucas Barrios hat die Fußballschuhe endgültig an den Nagel gehangen. Via Twitter hat sich der paraguayische Stürmer bei all seinen ehemaligen Klubs bedankt. Insgesamt trug der 37-Jährige Trikots von 17 verschiedenen Vereinen.

Bis Ende Juni stand Barrios beim argentinischen Erstligisten CA Patronato unter Vertrag, dort wurde der Vertrag aber nicht verlängert. Zwischen 2009 und 2012 lief er für Borussia Dortmund auf. In 102 Pflichtspielen war der 36-fache paraguayische Nationalspieler an 66 Toren direkt beteiligt.