Paredes unterschreibt bei Boca

Leandro Paredes kehrt in seine argentinische Heimat zurück. Wie die Boca Juniors offiziell vermelden, unterschreibt der 31-Jährige einen Vertrag bis 2028. Dem Vernehmen nach fließen rund 3,5 Millionen Euro Ablöse an die AS Rom. Der Weltmeister von 2022 hatte seine Karriere einst bei Boca begonnen, ehe es ihn nach Leihgeschäften 2015 endgültig nach Italien zur AS Rom zog. Nach Stationen bei Zenit St. Petersburg, Paris St. Germain, Juventus Turin und zuletzt der Roma kehrt der Mittelfeldstratege dem europäischen Fußball nun den Rücken.

„Danke, Leandro, dass du hier bist. Es ist wunderbar, so viele Leute zu sehen. Es ist ein sehr wichtiger Tag für unseren Verein. Die Stimmung ist sehr gut. Ich hoffe, die Boca-Fans haben ihren Spaß. Dass die Eltern dieses Herrn glücklich sind. Ich weiß, dass seine Frau und seine Kinder glücklich sind. Ich möchte ihnen sagen, dass Leandro es genießt, wieder zu Hause zu sein. Ich liebe dich sehr. Viel Spaß und danke, dass du wieder da bist“, so Klublegende und Präsident Juan Román Riquelme bei der Vorstellung des Neuzugangs.