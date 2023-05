Hannover: Kaum Hoffnung auf Beier-Verbleib

Die Chancen von Hannover 96, Leihstürmer Maximilian Beier doch noch halten zu können, sind verschwindend gering. „Es wäre fahrlässig, die neue Saison mit ihm zu planen“, gibt Sportchef Marcus Mann gegenüber der ‚Bild‘ zu, ohne einen Verbleib gänzlich auszuschließen: „Wenn sich doch noch eine Tür öffnet, wird man sehen. Wir wissen alle, was wir an Maxi haben. Aber wir müssen ohne ihn planen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 20-jährige Beier steht noch bis 2025 bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, verbrachte die vergangenen beiden Spielzeiten aber auf Leihbasis in Hannover. Ob er im nächsten Jahr aber auch in Hoffenheim spielen wird, ist noch unklar. Am deutschen U20-Nationalspieler zeigen der ‚Bild‘ zufolge unter anderem der FC Augsburg, Mainz 05 und der designierte Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 Interesse.

Lese-Tipp

Kramaric über Bayern-Kontakte