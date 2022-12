Überfall: Sterling reist aus Katar ab

Raheem Sterling ist von der englischen Nationalmannschaft abgereist. Grund sind laut dem englischen Fußballverband FA „Familienangelenheiten“. Schnell wurde bekannt, dass die Familie des Angreifers Opfer eines bewaffneten Überfalls geworden ist. Ob Sterling nach Katar zurückkehren wird, ist offen.

„Er braucht Zeit mit seiner Familie, um damit fertig zu werden. Ich möchte ihn nicht unter Druck setzen“, erklärte Englands Nationaltrainer Gareth Southgate am Rande des gestrigen WM-Achtelfinals gegen den Senegal. Die Three Lions gewannen souverän mit 3:0.

Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE