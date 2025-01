Schnäppchen Millot: Starke Konkurrenz für den BVB

Enzo Millot spielt die bislang beste Saison seiner Karriere. Sowohl in der Bundesliga als auch international sticht der 22-jährige Zehner beim VfB heraus. Neben Borussia Dortmund, das die Absicht verfolgt, den Franzosen im Sommer zu verpflichten, werden daher auch Schwergewichte aus der Premier League auf Millot aufmerksam.

Wie aus einem Bericht von ‚CaughtOffside‘ hervorgeht, sind der FC Arsenal und Tottenham Hotspur beeindruckt von den Leistungen des vielseitigen Mittelfeldspielers und beobachten seine Situation. Insbesondere Millots Übersicht und Ballkontrolle haben es den Klubs aus Nordlondon angetan.

Millot besitzt günstige Ausstiegsklausel

Der olympische Silbermedaillengewinner des vergangenen Jahres ist zwar langfristig bis 2028 an Stuttgart gebunden, verfügt in seinem Vertrag aber über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 18 bis 20 Millionen Euro, die im Sommer aktiviert werden kann. Angesichts eines solchen Schnäppchenpreises muss der BVB aufpassen, den Linksfuß nicht an die finanzstarken Klubs von der Insel zu verlieren.