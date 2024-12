Dortmund jagt Millot – VfB will Ersatz vom FC Bayern

Im Sommer könnte es in der Bundesliga zum großen Transferkarussell kommen. Mitten im Geschehen findet sich der VfB Stuttgart wieder. Grund dafür ist Enzo Millot und seine schmale Ausstiegsklausel in Höhe von 18 bis 20 Millionen Euro. Das Preis-Leistungsverhältnis hat laut ‚Sky‘ auch Borussia Dortmund angelockt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der BVB beschäftigt sich dem Bericht zufolge mit dem französischen Offensivspieler, heiß ist die Nummer allerdings noch nicht, so der Pay-TV-Sender. Die Schwarz-Gelben müssten sich bei einem konkreten Verpflichtungsversuch außerdem mit namhafter Konkurrenz auseinandersetzen. Auch Bayer Leverkusen und Paris St. Germain haben Millot auf dem Zettel.

Millot-Ersatz aus München?

Dem VfB ist bewusst, dass Millot im Sommer höchstwahrscheinlich seine Zelte bei den Schwaben abbrechen wird. Daher suchen die Stuttgarter auch schon nach adäquatem Ersatz. Ein möglicher Kandidat: Paul Wanner vom FC Bayern. Der Youngster ist aktuell noch vom Rekordmeister an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen und gilt als eines der größten Talente in der Bundesliga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die VfB-Bosse seien „begeistert von seinen Qualitäten“, berichtet ‚Sky‘. Doch wie auch Dortmunds Interesse an Millot stecken die Bemühungen der Schwaben um Wanner in den Kinderschuhen. Konkrete Gespräche mit der Spielerseite oder gar mit den Bayern haben demnach noch nicht stattgefunden. Zuletzt betonten die Münchner außerdem, man wolle in Zukunft auf Wanner setzen. Der 18-Jährige steht an der Säbener Straße noch bis 2027 unter Vertrag.