HSV verlängert mit Reis

Frohe Nachricht beim Hamburger SV. Wie die Rothosen vermelden, hat Mittelfeldspieler Ludovit Reis seinen Vertrag an der Elbe vorzeitig verlängert. Bis 2026 unterschreibt der 22-jährige Niederländer beim HSV. Im Team von Trainer Tim Walter ist Reis mittlerweile absoluter Stammspieler. 2021 war der Rechtsfuß ablösefrei aus dem Nachwuchs des FC Barcelona nach Hamburg gewechselt.

„Ludo ist ein Paradebeispiel für den von uns eingeschlagenen Weg, entwicklungsfähige Spieler für uns zu gewinnen und sie in unserem System besser zu machen. Wir haben damals bei seiner Verpflichtung vielfältige Potenziale in seinem Spiel erkannt und Ludo hat sie gemeinsam mit unserem Trainerteam nach und nach entfaltet, befindet sich diesbezüglich aber noch immer in einem fortlaufenden und spannenden Prozess“, erklärt Sportvorstand Jonas Boldt.