Pauli verlängert mit Albers

Der FC St. Pauli und Angreifer Andreas Albers setzten die Zusammenarbeit fort. Der Bundesliga-Aufsteiger stattet den dänischen Mittelstürmer mit einem neuen Arbeitspapier aus. „Ich freue mich sehr, nach dem Aufstieg auch in der kommenden Saison beim FC St. Pauli zu bleiben. Mit meiner Erfahrung möchte ich dem Team auf und außerhalb des Platzes helfen“, so Albers.

In der Aufstiegssaison steuerte der Joker, der 2023 ablösefrei von Jahr Regensburg ans Millerntor gewechselt war, in 17 Einsätzen einen Treffer bei. Cheftrainer Alexander Blessin fügt an: „Andreas Albers ist ein erfahrener Mittelstürmer, der uns durch seine Persönlichkeit, positive Einstellung und große Identifikation mit dem Verein auch in der Bundesliga helfen kann.“