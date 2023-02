Leeds: Marsch von Neuzugängen „begeistert“

Jesse Marsch freut sich über die Winter-Neuzugänge von Leeds United. In einem Interview mit ‚Sky Sports‘ erklärt der amerikanische Übungsleiter: „Ich bin wirklich begeistert von den drei Spielern, die neu hinzugekommen sind.“ Im Januar haben die Whites Weston McKennie (24/vorher Juventus Turin), Maximilian Wöber (25/vorher RB Salzburg) und Georginio Rutter (20/vorher TSG Hoffenheim) an Bord geholt.

„Sie sind begeistert, für einen Verein wie diesen zu spielen – das sagt viel aus. Dass Weston von einem Team wie Juventus kommt, hier in Leeds ist und einen solchen Schritt in seiner Karriere macht, zeigt, wie sehr er an das glaubt, was wir tun“, führt Marsch aus. Der derzeitige Tabellen-17. der Premier League ließ sich die Dienste der drei Profis etwas über 41 Millionen Euro kosten.

