Bayer 04: Nächster Klub im Rennen Paulinho

Ein weiterer Klub aus Brasilien zeigt Interesse an Paulinho von Bayer Leverkusen. Wie ‚Sky‘ berichtet, fanden Gespräche zwischen dem Berater des 22-Jährigen und Palmeiras statt. Der Offensivspieler favorisiere gar einen Wechsel zum Klub aus São Paulo, der zurzeit an Platz eins in der brasilianischen Liga steht.

Dass Paulinho die Werkself im Sommer verlassen wird, gilt als beschlossene Sache. Da sein Vertrag ausläuft, kann er ab dem Januar ohne Zustimmung von Bayer mit anderen Klubs sprechen. Paulinho selbst sagte zuletzt mit deutlichen Worten: „Was ich sagen kann, ist, dass ich im Januar einen Vorvertrag bei einem anderen Klub unterschreiben werde und jeder wird mehr oder weniger wissen, wohin ich gehen werde.“ Bislang galt Atlético Mineiro als Favorit auf die Unterschrift des 22-Jährigen.