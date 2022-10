Bayer 04: Paulinho kündigt Abschied an

Paulinho wird Bayer Leverkusen im Sommer verlassen. Das bestätigte der brasilianische Offensivspieler am Rande der gestrigen Champions League-Partie der Werkself gegen Atlético Madrid (2:2) gegenüber ‚TNT Sports Brasil‘. „Es ist eine Möglichkeit“, antwortete der 22-Jährige auf die Frage, ob er nach Brasilien zurückkehren werde.

Mit deutlicheren Worten fügte er an: „Was ich sagen kann, ist, dass ich im Januar einen Vorvertrag bei einem anderen Klub unterschreiben werde und jeder wird mehr oder weniger wissen, wohin ich gehen werden.“ Im Sommer, wenn sein Vertrag in Leverkusen ausläuft, werde er sich dann seinem neuen Verein anschließen. Wie das brasilianische ‚Globo Esporte‘ berichtet, handelt es sich dabei um Atlético Mineiro – zurzeit Tabellensiebter in der brasilianischen Série A.

Wechseltheater im Sommer

Paulinho war 2018 für fast 20 Millionen Euro von Vasco da Gama nach Leverkusen gewechselt. Die hohe Ablöse konnte er nie nachhaltig rechtfertigen. Bereits im vergangenen Sommer wollte der Brasilianer die Leverkusener verlassen, ein Wechsel kam jedoch nicht zustande – dem Vernehmen nach, weil der 22-Jährige gerne ablösefrei in seine Heimat zurückgekehrt wäre und alle anderen Angebote ausschlug.

In Folge war Paulinho unter Ex-Trainer Gerardo Seoane komplett außen vor und stichelte wiederholt via Social Media gegen seinen Klub. Unter Xabi Alonso stand der Offensivspieler zuletzt wieder öfter auf dem Platz. An seinen Abschiedsgedanken hat das offenbar nichts geändert.