Werder verleiht Mina erneut

Werder Bremen schickt Johan Mina vorübergehend in dessen Heimat Ecuador. Wie die Grün-Weißen mitteilen, wird der 20-jährige Spielmacher an seinen Ausbildungsklub Emelec ausgeliehen. Für den Linksfuß ist es seit seinem Wechsel an die Weser im Sommer 2020 die zweite Leihe, ein Pflichtspiel für die Bremer bestritt Mina bislang nicht.

„Für Johan ist die Rückkehr zu seinem Heimatverein eine gute Möglichkeit weiter Spielpraxis zu sammeln. In den letzten zwei Jahren konnte er nicht so viele Partien absolvieren, weshalb sein Start bei uns nicht so einfach war. Die kommende Saison wird ihm sicher guttun“, erklärt Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder. Minas Vertrag in Bremen gilt noch bis 2025.