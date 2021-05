Tempelmann leihweise nach Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat frühzeitig einen weiteren Neuzugang für die kommenden Saison eingetütet. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, wechselt Mittelfeldmann Lino Tempelmann (22) auf Leihbasis vom SC Freiburg zu den Franken. Sportdirektor Dieter Hecking freut sich ob der Verpflichtung: „Lino hat sich beim Sportclub Schritt für Schritt nach oben gearbeitet. Er besitzt eine gute Mentalität und ist zweikampf- sowie laufstark. Darüber hinaus bringt auch im technischen Bereich viele gute Eigenschaften mit.“

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in Nürnberg. Die Club-Verantwortlichen haben mich von der Idee, wie in Nürnberg Fußball gespielt werden soll, überzeugt: ehrlich, aggressiv und mutig“, äußert sich Tempelmann. Der Rechtsfuß läuft seit 2019 für die Breisgauer auf. Wettbewerbsübergreifend stehen für ihn in dieser Saison elf Einsätze bei den Profis auf der Habenseite.