RB: Rose wünscht sich noch einen Neuzugang

Marco Rose würde gern noch einen Neuzugang bei RB Leipzig willkommen heißen. „Ich habe immer gesagt, dass wir grundsätzlich schon dünn sind. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass, wenn wir in der aktuellen Situation gut durchkommen und stabil bleiben, was wir seit einiger Zeit auch sind, dann würden wir das hinbekommen“, so der Coach auf der heutigen Spieltagspressekonferenz, „wir haben immer gesagt, wir machen keine Schnellschüsse. Ich habe immer gesagt, ich würde uns raten, noch etwas zu machen.“

Und weiter: „Wenn wir jemanden finden, der gut ist und der in unser Anforderungsprofil passt, dann werden wir das machen. Und wenn wir nichts mehr machen, dann werden wir das gemeinschaftlich angehen und nicht rummosern und diskutieren, sondern es gemeinsam angehen.“ RB habe ein „klares Anforderungsprofil“ an einen Neuzugang, so Rose, „aber noch haben wir keinen passenden Spieler gefunden.“ Einen Spieler zu finden, der zur aktuellen Kadersituation von Leipzig passt, sei nicht einfach. Rose resümiert: „Der Transfermarkt ist kein einfaches Thema.“