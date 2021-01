United: Solskjaer gibt Lingard für Leihe frei

Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat Mittelfeldspieler Jesse Lingard die Freigabe für einen Leih-Wechsel im Winter erteilt. Wie ‚ESPN‘ berichtet, liegt die endgültige Entscheidung nun aber beim Klubvorstand. Aufgrund des engen Zeitplans in der zweiten Saisonhälfte hatte es bei den Red Devils bislang Zweifel gegeben, ob man Lingard ziehen lassen soll.

In der laufenden Spielzeit kommt Lingard bisher nur auf drei Einsätze in den nationalen Pokalwettbewerben. In der Premier League sowie in der Champions League stand der 28-jährige Flügelspieler keine einzige Minute auf dem Platz. Das Interesse am 24-fachen englischen Nationalspieler ist indes groß. Sowohl Premier League-Klub Sheffield United als auch Vereine vom europäischen Festland wie Inter Mailand und der OGC Nizza wurden zuletzt mit Lingard in Verbindung gebracht.