Juve: Pirlo plädiert für Partey

Thomas Partey weckt nicht nur beim FC Arsenal Begehrlichkeiten. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge zeigt auch Juventus Turin Interesse am defensiven Mittelfeldspieler von Atlético Madrid. Insbesondere Neu-Trainer Andrea Pirlo soll sich intern für die Verpflichtung des 27-Jährigen stark machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Faktenlage in der Personalie Thomas ist eindeutig. Atlético will den Nationalspieler aus Ghana nicht ziehen lassen. Sollte aber ein Verein die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro auf den Tisch legen, sind den Rojiblancos die Hände gebunden.