S04: Mulder keine Dauerlösung

Die Zeit von Youri Mulder als Sportchef beim FC Schalke 04 ist begrenzt. In der ‚WAZ‘ betonte der interimistisch eingesetzte Funktionär, nicht allzu lange in seiner Funktion bei den Knappen tätig zu bleiben: „Interim ist Interim – nichts anderes.“ Er wolle in seinen „zwei, drei Monaten helfen“ und anschließend das Zepter weiterreichen.

Die Suche nach einem Nachfolger läuft unterdessen weiter. Aufsichtsratschef Axel Hefer erläuterte bereits, dass auf Schalke ein neuer Funktionär mit dem Fokus auf das Sportliche gesucht wird. Ob es ein Sportdirektor oder ein Sportvorstand sein wird, steht dahingehend noch nicht fest.