Brentford: Onyeka vor Deutschland-Wechsel?

Die Telefondrähte beim FC Augsburg glühen am Deadline Day noch richtig heiß. Laut ‚BBC‘ stehen die Fuggerstädter in fortgeschrittenen Gesprächen mit Frank Onyeka vom FC Brentford. Der 26-jährige Nigerianer will die Bees vor Ablauf der Transferperiode verlassen. Im Raum steht eine Leihe ohne Kaufoption, Onyeka ist noch bis 2027 an Brentford gebunden.

Favorit auf die Zusage des Sechsers, der bei Augsburg den sich anbahnenden Abgang von Arne Engels (20) zu Celtic Glasgow kompensieren könnte, ist aber weiterhin der FC Valencia, heißt es. Mit Alexis Claude-Maurice (26) und Christian Matsima (22) könnten zudem zwei weitere Profis nach Augsburg wechseln.