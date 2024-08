Augsburg vor Transfer-Doppelschlag

Falls nichts Unerwartetes passiert, wird der FC Augsburg mit Arne Engels ein saftiges Transferplus erwirtschaften. Im Januar 2023 zahlte man lediglich eine niedrige sechsstellige Ausbildungsentschädigung an den FC Brügge. Nun steht der 20-jährige Mittelfeldspieler vor einem 13-Millionen-Transfer zu Celtic Glasgow.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen Teil der Summe möchte der FCA gleich wieder reinvestieren. Nach FT-Informationen stehen die Fuggerstädter vor der Verpflichtung von Alexis Claude-Maurice. Der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler ist seit Anfang Juli ohne Verein, nachdem sein Vertrag beim OGC Nizza auslief. Dementsprechend wird keine Ablöse fällig.

Lese-Tipp

Ablöse steht: Engels verlässt Augsburg

Claude-Maurice ist ehemaliger französischer U21-Natoinalspieler und galt einst als großes Talent in seiner Heimat. 13 Millionen Euro machte Nizza deshalb 2019 für den Rechtsfuß locker, sein Potenzial konnte er dort aber nie vollständig entfalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neuer Innenverteidiger

Neben Claude-Maurice soll auch Chrislain Matsima nach Augsburg wechseln. Laut Fabrizio Romano besteht eine Einigung über eine Leihe des Innenverteidigers der AS Monaco. Im Anschluss an die Saison soll eine an Bedingungen geknüpfte Kaufpflicht über bis zu 6,5 Millionen Euro greifen. Auch eine Weiterverkaufsklausel ist Teil des Deals.

Matsima soll sich bereits in Deutschland befinden, wo er heute den Medizincheck absolvieren wird. Beim FCA wird das 22-jährige Eigengewächs der Monegassen wohl den Kaderplatz von Felix Uduokhai einnehmen, den es zu Besiktas zog.