Real Madrid: Díaz vor der Unterschrift

Real Madrid steht kurz davor, mit Brahim Díaz (25) eine Einigung über ein neues Arbeitspapier zu erzielen. Fabrizio Romano berichtet, dass sich die Parteien in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Vertragsverlängerung befinden. Die Unterschrift soll nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Aktuell steht Díaz in Madrid bis 2027 unter Vertrag. Bei den Königlichen gehört der marokkanische Nationalspieler (zehn Länderspiele) zum erweiterten Stammpersonal. In der abgelaufenen Spielzeit kam der flinke Offensivakteur 52 Mal zum Einsatz, davon 23 Mal von Beginn an (13 Scorerpunkte).