Mit neuen Gesichtern: Reals Wunschelf für die Klub-WM

Der Kader von Real Madrid für die anstehende Klub-Weltmeisterschaft in den USA lässt sich am besten mit „noch in Arbeit“ umschreiben. Denn Trainer Xabi Alonso ist noch weit davon entfernt, bei seinen ersten Aufgaben mit den Königlichen personell aus dem Vollen schöpfen zu können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während Keeper Andriy Lunin und die beiden Offensivkräfte Vinicius Junior und Arda Güler nach ihren Reisen mit der Nationalmannschaft nachreisen, arbeiten mit dem Abwehrverbund aus Daniel Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Éder Militão derzeit gleich vier Defensivspieler an ihrer Rückkehr ins Teamtraining. Darüber hinaus fehlen Eduardo Camavinga, Ferland Mendy und Endrick verletzt. Möglich, dass zumindest die Rekonvaleszenten alle im Turnierverlauf ihr Comeback feiern. So stellt sich die erste Elf jedoch mangels Alternativen fast von selbst auf.

Gespickt mit Neuzugängen ist der Kader allerdings nicht. Rechtsaußen Franco Mastantuono wird erst im August als Neuzugang bei Real aufschlagen. Der Transfer von Álvaro Carreras (Benfica) liegt derzeit auf Eis. Mit Innenverteidiger Dean Huijsen und Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold können die Madrider daher erst zwei neue Gesichter begrüßen. Die Blancos werden in den USA voraussichtlich Stück für Stück die Startformation anpassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

So könnte Real spielen

Weitere Klub-WM-Aufstellungen

Mit Cherki und Co.: Citys Wunschelf für die Klub-WM