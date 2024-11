Celta Vigo bindet Álvarez langfristig

Celta Vigo hat den Vertrag mit Hugo Álvarez verlängert. Wie der spanische Erstligist bekannt gibt, wird das Arbeitspapier des 21-Jährigen bis 2028 ausgedehnt.

In dieser Saison kommt der spanische U21-Nationalspieler auf 14 Einsätze für Vigo, in denen er zwei Tore und eine Vorlage verbuchen konnte. Kürzlich erzielte er den 2:2-Ausgleich gegen den FC Barcelona, nachdem Vigo in der 80. Minute noch mit 0:2 zurückgelegen hatte. Das Eigengewächs kann sowohl auf dem linken als auch auf dem rechten Flügel eingesetzt werden.