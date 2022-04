Schalke-Verbleib? Itakura schwärmt

Ko Itakura hat seinen Wunsch bekräftigt, langfristig für Schalke 04 aufzulaufen. „Natürlich kann ich mir vorstellen, hier zu bleiben. Schalke ist ein großer Verein mit einer langen Geschichte und tollen Fans. Vor solch einer atemberaubenden Kulisse zu spielen, davon träumt jeder Spieler“, so Itakura im Interview mit ‚Spox.com‘ und Goal.com‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der japanische Innenverteidiger (acht Länderspiele) ist bis Saisonende von Manchester City ausgeliehen. Steigt Schalke in die Bundesliga auf, kann Itakura bis zum 16. Juni per Kaufoption für rund sechs Millionen Euro dauerhaft unter Vertrag genommen werden. Der 25-Jährige sagt: „Der Verein hat ein enormes Potenzial. Das Wichtigste in der nächsten Saison wird sein, mich mit guten Leistungen für die Weltmeisterschaft zu empfehlen. Mein langfristiges Ziel ist es, in der ersten Liga zu spielen – und das würde ich gerne in dieser Saison mit Schalke erreichen.“