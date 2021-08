Freiburg nimmt Schweiz-Talent ins Visier

Der SC Freiburg schielt bei der Suche nach Verstärkung für das Mittelfeld offenbar in die Schweiz. Wie der ‚Blick‘ berichtet, bekundet die Breisgauer Interesse an Silvan Schwegler, der aktuell in Diensten des FC Aarau steht.

Für den Zweitligisten kam der 17-Jährige in der vergangenen Saison zu 24 Pflichtspieleinsätzen. Dabei gelangen Schwegler ein Treffer und ein Assist.