Mukiele & Bayer: „Das perfekte Match“

Leihneuzugang Nordi Mukiele hat begründet, warum er Bayer Leverkusen zugesagt hat. „Ich habe mit dem Coach gesprochen und zugesagt. Weil ich weiß, wie der Trainer hier arbeitet, wie im Klub gearbeitet wird und wie gut der Trainer und das Team sind. Bayer ist für mich das perfekte Match und deswegen bin ich hier“, so der 26-jährige Verteidiger laut ‚Bild‘. Mukiele war kurz vorm Deadline Day ohne Kaufoption von Paris St. Germain zur Werkself gekommen.

Der ehemalige französische Nationalspieler – sein erster und gleichzeitig letzter Länderspiel-Einsatz ist rund drei Jahre her – möchte zudem eine Sache klarstellen: „Ich möchte nicht, dass die Menschen denken, dass ich nur für mich hierhergekommen bin. Ich wollte in diese Mannschaft und sie pushen, wieder eine erfolgreiche Saison zu spielen.“ Er sei trotz zwei Jahren mit nur wenig Spielzeit derselbe Spieler, den Bundesliga-Fans aus Zeiten bei RB Leipzig können: „Ich bin noch immer hungrig und will alles aufessen.“