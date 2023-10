Bericht: Koné darf schon im Winter gehen

Die offizielle Bestätigung steht zwar noch aus – doch Manu Konés Arbeitspapier bei Borussia Mönchengladbach ist mittlerweile bis 2026 gültig. Gleichbedeutend mit einem längerfristigen Verbleib bei den Fohlen ist dies aber nicht. Im Gegenteil, offenbar befasst man sich am Niederrhein umgehend damit, wie man den höchsten Gewinn mit dem 22-jährigen Mittelfeldspieler erzielen kann.

Die Gladbacher seien offen für einen Winterverkauf, berichtet ‚Sky‘. Das vorläufige Preisschild für Koné liege bei 40 bis 45 Millionen Euro. Wobei davon ausgegangen werden muss, dass diese Summe nicht in Gänze erzielt werden kann. Zu lange war der Franzose verletzt, in dieser Saison konnte er erst zweimal mitwirken.

Der Spieler selbst wolle spätestens im kommenden Sommer eine neue Herausforderung annehmen. Sollte sich aber schon im Januar eine Möglichkeit ergeben, dürfte sich Koné nicht dagegen sperren. Klar ist: Eine Leihe ist für die Borussia keine Option. Es soll das große Geld her, sofern man wie so häufig in den vergangenen Jahren einen der Hochtalentierten ziehen lässt.