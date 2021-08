Hannover verpflichtet Krajnc

Luka Krajnc ist zurück in der zweiten Bundesliga. Der Abwehrspezialist schließt sich Hannover 96 an und unterschreibt am Maschsee einen Dreijahresvertrag. Obwohl der 26-jährige noch bis 2022 bei Serie B-Klub Frosinone Calcio unter Vertrag stand, wird keine Ablöse fällig. Erfahrung in Deutschland sammelte Krajnc in der vergangenen Saison als Leihspieler bei Fortuna Düsseldorf. Dort kam er in 24 Pflichtspielen zum Zug.

„Luka ist ein groß gewachsener, gestandener Verteidiger, den wir schon lange beobachten und der sehr gut in unser Profil passt. Er kann im Abwehrzentrum und auf der Linksverteidiger-Position eingesetzt werden. Luka kennt die Liga aus der Vorsaison und kann sich gut auf Deutsch verständigen. Wir sind sehr froh, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen und ihn für uns gewinnen konnten“, freut sich Sportdirektor Marcus Mann über den Transfer.