Medizincheck gebucht: Überraschender Keïta-Abnehmer gefunden

Naby Keïta (29) heuert in Ungarn an. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist alles für einen Wechsel des zentralen Mittelfeldspielers vom SV Werder Bremen zu Ferencvaros Budapest angerichtet. Der vertraglich bis 2026 an den Bundesligisten gebundene Guineer schließe sich dem amtierenden Meister für ein Jahr auf Leihbasis an.

Keïta soll sich bereits in Budpast aufhalten und am heutigen Samstag den letzten Teil des Medizinchecks absolvieren. Läuft alles nach Plan, wird er dann am Montag bei seinem neuen Arbeitgeber unterschreiben. Ob sich auch auf eine Kaufoption geeinigt wird, ist noch unklar.

Dem Boulevardblatt zufolge werden die Bremer allerdings einen großen Teil des üppigen Gehalts weiter übernehmen. Es ist das Ende einer Zusammenarbeit, von der sich alle Parteien eigentlich so viel mehr versprochen hatten: 2023 war Keïta als vermeintlicher Top-Transfer ablösefrei an die Weser gekommen, konnte die Erwartungen jedoch nie erfüllen.

Ganz im Gegenteil: Der 56-fache Nationalspieler sorgte eher abseits des Platzes für Schlagzeilen, als er in der vergangenen Saison die Mitreise zum schweren Auswärtsspiel in Leverkusen verweigerte, weil er nicht für die Startelf nominiert wurde. Seitdem konnten die Wogen nicht geglättet werden, Keïta wurde suspendiert und hielt sich zeitweise in Weders U23 fit.