Doan zum Medizincheck in Freiburg

Der Transfer von Ritsu Doan zum SC Freiburg könnte schon in Kürze über die Bühne gehen. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, absolviert der japanische Nationalspieler heute den Medizincheck beim SC Freiburg.

Dem Vernehmen nach zahlen die Breisgauer 8,5 Millionen Euro Ablöse für den noch bis 2024 an die PSV Eindhoven gebundenen Flügelspieler. Darin enthalten sind bereits etwaige Bonuszahlungen.

In der Saison 2020/2021 lief Doan bereits in der Bundesliga auf. Per Leihe spielte der 24-Jährige sehr erfolgreich für Arminia Bielefeld und zog die Aufmerksamkeit vieler Klubs aus Deutschland auf sich. Ein permanenter Transfer in die Bundesliga findet nun allerdings erst mit einem Jahr Verzögerung statt.