DFB: Thiaw peilt Stammplatz an

Malick Thiaw will sich in der deutschen Nationalmannschaft genauso festspielen wie beim AC Mailand. „Dabei bleibe ich auf jeden Fall“, sagt der Innenverteidiger im Gespräch mit der ‚WAZ‘ über seine vollmundige Ankündigung, „ich versuche, mich bei meinem Verein AC Mailand zu beweisen, und auch bei der Nationalelf meine beste Leistung zu zeigen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Er hoffe auf „viel Einsatzzeit“ unter Julian Nagelsmann, betont Thiaw. Den neuen Bundestrainer beschreibt er als „sehr sympathisch, sehr zielstrebig, sehr offen. Er sagt klar seine Meinung und macht deutlich, was er von uns verlangt.“ Am morgigen Samstag (21 Uhr) treten Thiaw und DFB-Elf zum Testspiel gegen die USA an.