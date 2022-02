Gregoritsch dachte an Abschied

Michael Gregoritsch hat sich vor einigen Monaten mit einem Abschied aus Augsburg auseinandergesetzt. „Damals habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, wie lange das so noch gehen soll“, erinnert sich der Offensivspieler im ‚kicker‘ an den vergangenen Herbst, als er mitunter beim Regionalliga-Team aushelfen musste. Die Wechselgedanken seien aber „relativ schnell verflogen, weil ich zu Markus Weinzierl ein wirklich außerordentlich gutes Verhältnis habe.“

Der FCA-Trainer setzte Gregoritsch, der in dieser Saison fünf Tore erzielte, zuletzt regelmäßig in der Startelf ein. In Augsburg steht der 27-jährige Österreicher bis 2023 unter Vertrag. Gregoritsch macht sich keine Gedanken über die Zukunft: „Den Vertrag habe ich ja mit dem Wissen unterschrieben, wie lange er geht. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem wir über die Zukunft sprechen werden. Aber im Moment zählt nur eines: Spiele gewinnen.“