BVB holt Eberwein zurück

Borussia Dortmund verstärkt seine U23-Mannschaft. Wie die Schwarz-Gelben mitteilen, wechselt Michael Eberwein zum Drittligateam und bindet sich bis 2026. Schon zwischen 2015 und 2018 spielte der heute 26-jährige Offensivmann für den BVB II.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eberwein steht noch bis Saisonende beim Halleschen FC unter Vertrag und wechselt entsprechend ablösefrei. In der laufenden Drittligasaison gelangen dem gebürtigen Bayern 13 Tore in 34 Spielen. Der BVB hat ihm laut der ‚Bild‘ zudem die Perspektive aufgezeigt, ab und an in den Profikader zu rutschen.