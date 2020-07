Werder verleiht Goller

Der SV Werder Bremen will Benjamin Goller zu mehr Spielpraxis verhelfen. Wie die Grün-Weißen offiziell bekanntgeben, wird der 20-jährige Offensivspieler für eine Saison an den Karlsruher SC verliehen. Eine Kaufoption vereinbarten die beiden Klubs dem Vernehmen nach nicht.

„Benjamin hat bereits in der abgelaufenen Saison sein Potenzial in der Bundesliga angedeutet. Um seine positive Entwicklung fortzusetzen und ihm noch mehr Spielpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen, haben wir uns gemeinsam mit ihm für eine Leihe in die zweite Liga entschieden“, erklärt Sportchef Frank Baumann.