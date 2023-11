Werder kassiert Füllkrug-Nachzahlung

Der SV Werder Bremen kassiert eine Bonuszahlung für den Transfer von Niclas Füllkrug (30). Nach Informationen der ‚DeichStube‘ werden nach dem Champions League-Achtelfinaleinzug von Borussia Dortmund weitere 500.000 Euro fällig. Bei Erreichen des Viertelfinals fließt erneut eine halbe Million.

Unter der Anzeige geht's weiter

Insgesamt sind Extra-Zahlungen in Höhe von 3,25 Millionen Euro möglich, die an Erfolge in der Liga, im Pokal und an Leistungen des Stürmers geknüpft sind. Als Sockelbetrag hatte der BVB im Sommer 15 Millionen Euro nach Bremen überwiesen. Füllkrug erzielte seitdem fünf Tore für seinen neuen Verein.