Entscheidung gefallen: So plant Nagelsmann nach der WM

Auch wenn die deutsche Auswahl nicht als Sieger aus dem Turnier geht, ist die Heim-EM nach den vorherigen Debakeln als Erfolg für Julian Nagelsmann zu verbuchen. Ohnehin ist das DFB-Team vermeintlich auch aufgrund einer fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidung gegen Spanien (1:2 n.V.) im Viertelfinale ausgeschieden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das nächste große Ziel ist nun die WM 2026. Der 36-jährige Chefcoach möchte die Fußballnation in zwei Jahren zum fünften Mal nach 1954, 1974, 1990 und 2014 zum Titel führen – und im Anschluss offenbar seinen Hut als Bundestrainer nehmen. Das berichtet Christian Falk bei ‚CaughtOffside‘.

Lese-Tipp

DFB-Abschied? Der Stand bei Wagner

Demzufolge steht der Plan des früheren Bayern-Trainers schon jetzt fest: Nagelsmann möchte – unabhängig vom Erfolg – im Anschluss an die in Nordamerika stattfindende Weltmeisterschaft mit Ablauf seines Vertrags in den Vereinsfußball zurückkehren. Falk bringt eine Anstellung in der Premier League ins Gespräch, konkrete Spuren gibt es selbstredend aber noch nicht.