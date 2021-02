Mainz 05: Glatzel muss in Isolation

Mainz 05 muss vorerst auf Neuzugang Robert Glatzel verzichten. Laut dem ‚kicker‘ muss sich der deutsche Mittelstürmer nach seinem Leihwechsel von Cardiff City in eine fünftägige Isolation begeben. Somit muss sich Mainz-Trainer Bo Svensson vor dem Spiel gegen Union Berlin nach einer Kaderalternative für die vakante Mittelstürmer-Position umsehen. Laut dem Fachblatt wird der Nachfolger des abgewanderten Jean-Philippe-Mateta in dieser Zeit auch regelmäßig auf Covid-19 getestet.

Die Rheinhessen liehen Glatzel erst am Deadline Day bis Saisonende aus. Der 27-Jährige war in seiner Karriere zuvor unter anderem in der zweiten Liga beim 1. FC Heidenheim aktiv – und und stand zuletzt in Wales bei Cardiff City unter Vertrag. In Mainz ruhen nun große Hoffnungen auf dem gebürtigen Münchner.