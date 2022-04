„Absolutely drawsome“ | Inters Riesenchance im Titelkampf

Englands neuer Clásico

Das Titelduell zwischen Manchester City und dem FC Liverpool (2:2) hielt alle Versprechen. Die englische Presse ist begeistert vom Kampf um die Tabellenführung. „Guardiola und Klopp liefern sich einen Klassiker“, urteilt der ‚Daily Star‘ und bemüht mit „Absolutely drawsome“ und „The game that Eti-Had it all“ gleich zwei Wortspiele. „Liverpool hat Glück und belässt das Titelrennen auf Messers Schneide“, schreibt der ‚Guardian‘ auf recht nüchterne Art. Der ‚Daily Mirror‘ sieht im „unterhaltsamen Thriller“ die verpasste Chance der Skyblues, das Titelrennen vorzeitig zu entscheiden.

Serie A-Spitze strauchelt

Derweil zieht auch das Rennen um den Scudetto die italienische Sportpresse tagtäglich in seinen Bann. Mit der SSC Neapel, Inter Mailand (beide 66 Punkte) und Tabellenführer AC Mailand (68 Punkte) wetteifern gleich drei Teams sechs Spieltage vor Schluss um die Krone. Doch sowohl Napoli, das mit 2:3 gegen Florenz verlor, als auch die Rossoneri verpassten am gestrigen Sonntag die Gelegenheit auf drei Punkte – 0:0 hieß es am Ende gegen den FC Turin. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ wird dramatisch und schreibt: „Gebrochenes Milan“. „AC Mailand und Napoli auf der Bremse“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘. Inter hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und ist somit der lachende Dritte.

Real und Barça im Gleichschritt

Der FC Barcelona bleibt dank eines späten Treffers von Luuk de Jong auch im 14. Ligaspiel in Serie ungeschlagen. Dank „Lucky Luuk“, wie die ‚Mundo Deportivo‘ schreibt, gewann das Team von Trainer Xavi mit 3:2 gegen UD Levante und belegt nun den zweiten Platz in La Liga. „Episch“, feiert die ‚Sport‘ den Sieg. Erzrivale Real Madrid hat sieben Spieltage vor Schuss jedoch zwölf Punkte Vorsprung und gewann am Samstag mit 2:0 gegen den FC Getafe. „Im Sprint auf die Zielgerade“, heißt es auf der Titelseite der ‚as‘. Allzu locker sollte es das Team von Carlo Ancelotti auch nicht angehen lassen.