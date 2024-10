Wegen Klub-WM: FIFA will neues Transferfenster öffnen

Um einen reibungslosen Ablauf der neugeschaffenen FIFA-Klub-Weltmeisterschaft zu ermöglichen, möchte der Fußball-Weltverband auch Änderungen am Transfermarkt einführen. Auf seiner gestrigen Sitzung beschloss der FIFA-Rat, dass ein außerordentliches Transferfenster zwischen dem 1. und 10. Juni 2025 geöffnet werden kann. In den meisten europäischen Ländern öffnet der Transfermarkt normalerweise erst am 1. Juli.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FIFA-Klub-WM, die 2025 erstmals mit 32 Teams ausgetragen wird, findet zwischen dem 15. Juni und 13. Juli statt. Der Weltverband ist bestrebt, den offiziell seit dem Jahr 2000 bestehenden Wettbewerb als eines der prestigeträchtigsten internationalen Klub-Turniere zu etablieren.

Lese-Tipp

„Schnauze voll“: Kroos schießt gegen die FIFA

Der offiziellen Mitteilung der FIFA zufolge ist es nationalen Fußballverbänden, deren Vereine an der Klub-WM teilnehmen, selbst überlassen, ob sie das Sondertransferfenster nutzen oder nicht. Sollten sie dies tun, werde die neue Registrierungsperiode für „alle ihnen angeschlossenen Klubs“ gelten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Problem mit auslaufenden Verträgen

Darüber hinaus soll es den Vereinen, die an dem neustrukturierten Wettbewerb teilnehmen, möglich sein, zwischen dem 27. Juni und dem 3. Juli „in einem begrenzten Maß und unter gewissen Voraussetzungen“, die nicht genauer definiert werden, Spieler in ihrem Kader auszutauschen. Dies könnte nötig sein, da Verträge im europäischen Fußball in der Regel Ende Juni – und somit während die Klub-WM noch läuft – auslaufen. Voraussetzung sei jedoch unter anderem, dass bereits ein Transferfenster im jeweiligen Land geöffnet ist.

Die FIFA „empfiehlt“ den Betroffenen jedoch, dafür zu sorgen, dass ein Spieler, dessen Vertrag ausläuft, für die gesamte Dauer der Klub-WM am Turnier teilnimmt. Es solle eine nicht genauer definierte „Lösung“ gefunden werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Begründung der FIFA

Die FIFA begründet die Einführung des neuen Transfer-Reglements damit, dass diese „Ungleichheiten aufgrund unterschiedlicher Registrierungsperioden und nationaler Spielzeiten zwischen den teilnehmenden Klubs so weit wie möglich austariert und den betreffenden FIFA-Mitgliedsverbänden gleichzeitig Flexibilität bietet.“

Verbandspräsident Gianni Infantino ergänzte zudem: „Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 wird im Klubfußball weltweit eine neue Ära einläuten, indem die besten Teams den offiziellen FIFA-Klubweltmeister krönen. Dieses Reglement sorgt dafür, dass alle 32 teilnehmenden Klubs die bestmöglichen Bedingungen haben und die besten Spieler der Welt auf der größten Bühne glänzen können.“