Kostic: Gerüchte um Bundesliga-Rückkehr

Geht es für Filip Kostic noch einmal zurück in die Bundesliga? Nach Informationen der ‚Bild‘ ist ein solches Szenario zumindest „denkbar“. Ein spezieller Klub hat bislang allerdings noch nicht die Fährte aufgenommen.

Von Arbeitgeber Juventus Turin habe Kostic einen Wechsel in Aussicht gestellt bekommen. Ob er von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, ist noch offen. Interesse bekunden die SSC Neapel und Atlético Madrid, zudem gab es laut der ‚Bild‘ Kontakt mit Ex-Coach Oliver Glasner, seit Februar Trainer bei Crystal Palace. Dort sucht man allerdings primär für andere Positionen.

Bis 2026 ist Kostic noch an Juve gebunden. Einen möglichen Ersatz hat die Alte Dame bislang nicht ins Visier genommen, geschweige denn verpflichtet. Die Gerüchte um Kostic stecken also noch in den Kinderschuhen. Aber der Transfermarkt ist auch noch jung, sieben Wochen lang ist das Fenster in den europäischen Topligen noch geöffnet.