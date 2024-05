Medien: Kimmich verteilt ersten Korb

Die Zukunft von Joshua Kimmich ist ungewiss. Der Vertrag des 29-Jährigen beim FC Bayern läuft 2025 aus. Entsprechend muss in diesem Sommer geklärt werden, ob es eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geben wird – oder ob der Rekordmeister Kimmich lieber zu Geld macht.

Erster Ansprechpartner bleiben die Bayern. Aber auch der FC Barcelona scheint ernstzunehmende Absichten zu haben. Wie die ‚Sport‘ berichtet, laufen intensive Gespräche zwischen den Blaugrana und Kimmich. Auch ein erstes Angebot soll den 84-fachen Nationalspieler bereits erreicht haben.

Die vorgelegten Zahlen entsprechen dem Bericht zufolge aber bei weitem nicht dem, was Kimmich sich vorstellt. In Sachen Gehalt liegen beide Seiten weit auseinander. Entsprechend habe Kimmich die Offerte abgelehnt. Gleichzeitig bleibt in diesem Sommer noch viel Zeit, um sich anzunähern.

Auch Flick will Kimmich

Klar ist: Barças Interesse an Kimmich ist auch nach dem bevorstehenden Trainerwechsel von Xavi zu Hansi Flick ungebrochen. Und in Barcelona winkt dem 29-Jährigen eher seine präferierte Rolle im zentralen Mittelfeld. Finanziell müssten sich die Katalanen aber weit strecken.