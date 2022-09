Newcastle belohnt Eigengewächs Anderson

Newcastle United nutzt die Ruhe der Länderspielpause für die langfristige Personalplanung. Wie die Magpies mitteilen, wurde der Vertrag von Eigengewächs Elliot Anderson langfristig verlängert. Der 19-jährige Schotte kam in der laufenden Saison zu vier Einsätzen bei den Profis. Ursprünglich lief der Vertrag des U21-Nationalspielers, der vornehmlich zentralen Mittelfeld beheimatet ist, bis 2024.

„Wir sind alle sehr erfreut über Elliots Entwicklung. Er ist ein Naturtalent, aber er hat auch eine hervorragende Arbeitsmoral und will immer lernen“, zeigt sich Cheftrainer Eddie Howe begeistert von der Unterschrift, „er steht erst am Anfang seiner Reise auf diesem Niveau, aber er hat eine sehr aufregende Zukunft vor sich, und wir freuen uns, dass seine Reise hier fortgesetzt wird.“

✍️ We are delighted to announce that Elliot Anderson has signed a new long-term contract with the club.



Congratulations, @elljanderson! ⚫️⚪️