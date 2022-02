Ingolstadt: Buntic vor Sommer-Abschied

Die Wege von Fabian Buntic und dem FC Ingolstadt werden sich nach sechs gemeinsamen Jahren wohl trennen. Laut ‚Transfermarkt.de‘ strebt der 24-jährige Torhüter, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, einen Abschied an. Beim Zweitligaschlusslicht stand der Linksfuß in dieser Saison in 17 Ligapartien auf dem Platz, musste seinen Stammplatz aber an Winterneuzugang Dejan Stojanovic (28) abgeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es tut extrem weh, wenn du Gegentore verhindern möchtest, aber dies nicht darfst. Mit der aktuellen Situation bin ich nicht zufrieden. Es gab zuletzt auch keinerlei Gespräche mit dem FC Ingolstadt“, erklärt Buntic. Wohin es den gebürtigen Stuttgarter nach 100 Pflichtspielen für die Schanzer zieht, sei noch völlig offen. Buntic will sich perspektivisch „zum Stammkeeper eines Erstligisten entwickeln“.