Überraschung auf dem Flügel: So spielt Bayern gegen PSG

Für den FC Bayern geht es allmählich um die (Weiß-)Wurst. Der Rekordmeister hat gegen Aston Villa (0:1) und den FC Barcelona (1:4) bereits zwei Niederlagen in der Champions League kassiert und muss nun eifrig punkten, um unter den ersten acht Teams in der Liga zu landen und damit die Teilnahme an einer Zwischenrunde zu vermeiden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um gegen Paris St. Germain drei Punkte einzuheimsen, setzt Vincent Kompany vorwiegend auf altbewährte Kräfte. Leon Goretzka wird nach zwei Startelfeinsätzen in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli (1:0) und den FC Augsburg (3:0) auch sein Debüt von Beginn an in der Königsklasse geben.

Im Vergleich zur Partie gegen Augsburg vor wenigen Tagen setzt Kompany auf den defensiv stabileren Konrad Laimer als Rechtsverteidiger, dafür muss Raphaël Guerreiro weichen. Überraschenderweise muss Michael Olise auf der Bank Platz nehmen. Den Vorzug erhält Leroy Sané im rechten offensiven Mittelfeld. Links wird Kingsley Coman starten, der im Duell im Serge Gnabry die Nase vorn hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Aufstellung der Bayern