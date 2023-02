Kohfeldt tritt gegen Wolfsburg nach

Für Florian Kohfeldt war das Engagement beim VfL Wolfsburg alles andere als erfolgreich. Gegenüber dem ‚kicker‘ räumt der vereinslose Trainer ein, sich im Vorfeld nicht ausreichend mit den gegebenen Strukturen beschäftigt zu haben: „Die Mannschaft war körperlich relativ weit weg von ihrem Limit. Zum anderen gab es keine stabilen Hierarchien im Team.“ Der damaligen Sportlichen Leitung um Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer sei nicht einmal klar gewesen, wie man Fußball spielen wolle, so Kohfeldt.

Weiter deutet der 40-Jährige ein negatives Mannschaftsklima an, Spieler hätten sich teils selbst überschätzt. Ein Missverständnis sei die Zeit in der Autostadt aber nicht gewesen: „Definitiv nicht. Einem Champions-League-Teilnehmer mit dieser hohen Qualität an Einzelspielern und einem sehr guten Manager absagen? Nein.“ Im Laufe der Saison 2021/22 übernahm Kohfeldt in Wolfsburg das Amt des entlassenen Mark van Bommel. Am Saisonende stand man auf einem enttäuschenden zwölften Rang, woraufhin Kohfeldt entlassen wurde.

